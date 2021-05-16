Advertisements

معلومات تعرفها لأول مرة عن الفنانة نادية العراقية عقب وفاتها بكورونا.. إسمها الحقيقي وأبرز أعمالها الفنية ومعاناتها مع التنمر

الأحد 16/مايو/2021 - 04:34 م
نادية العراقية
نادية العراقية
Advertisements

معلومات تعرفها لأول مرة عن الفنانة نادية العراقية عقب وفاتها بكورونا.. إسمها الحقيقي وأبرز أعمالها الفنية ومعاناتها مع التنمر

توفيت الفنانة نادية العراقية، اليوم الأحد الموافق 16/5/2021، عقب تدهور حالتها الصحية بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ شهر أبريل الماضي، ودخلت نادية العراقية غرفة العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا مخلفة حزن كبير لمحبيها وعائلتها. 

ومن خلال السطور القليلة التالية، بسنسعرض لكم متابعينا الكرام،  5 معلومات ستعرفها لأول مرة عن الفنانة الراحلة نادية العراقية، وهي كالتالي:-

اسمها الحقيقى فاتن فتحي، ولكن اسمها التي اشتهرت به هو الفنانة نادية العراقية، ومن مواليد عام 1963.

وصرحت نادية العراقية من قبل بأن سبب اختيارها لاسم نادية العراقية بدلاً من فاتن فتحي قائلة: "كل فنان ينتقي له اسمًا فنيًا بدلاً من اسمه الحقيقي وهذا ما نشاهده أيضًا من الألقاب الفنية لمعظم الفنانين سواء كانوا عراقيين أو عرب وأنا بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن يكون اسمي الفني نادية العراقية لأنني أحب عراقيتي وعراقي العزيز".

من أشهر أدوارها "أم ممس" في كلمنى شكرًا، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم عايز حقى، ومسلسل "قلب ميت".

ودورها فى فيلم "أبو على" ومشهدها مع منى زكى وكريم عبد العزيز وإفيه "مين الى أكل الجبنة".

تعرضت عام 2016 لحملة قاسية من التنمر بعدما نشرت صور مع ابنها، حيث اصطدمت من تعليقات قاسية من عينة "ده ابنك ازاى"، بسبب وسامته، الأمر التي ردت عليه بصورة أكسبتها احترام الجميع مع هدوءها رغم قسوة التعليقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة نادية العراقية نادية العراقية معلومات عن نادية العراقية كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

ألمانية من أصول فلسطينية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات اليوم

منذ ساعة و 19 دقيقة

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 14 ساعة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 17 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 14 ساعة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ابنها أوسم من مهند التركي..١٠ معلومات عن نادية العراقية في عيد ميلادها

التنمر يضرب من جديد.. والضحية فنانة مشهورة

معلومات ستعرفها لأول مرة عن محسن محي الدين في ذكرى ميلاده

إبداع وتراث فني .. فاتن حمامة تتصدر "ترند" جوجل في ذكرى رحيلها الخامسة

بعد وفاتها اليوم | أبرز المعلومات عن حياة الراحلة نادية لطفي Nadia Lotfy (مسيرة فنية تاريخية)

سر تغيير اسمها وحكاية "سلطان".. تفاصيل تعرفها لأول مرة عن نادية لطفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إثيوبيا تنفجر من الداخل