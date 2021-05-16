



معلومات تعرفها لأول مرة عن الفنانة نادية العراقية عقب وفاتها بكورونا.. إسمها الحقيقي وأبرز أعمالها الفنية ومعاناتها مع التنمر





توفيت الفنانة نادية العراقية، اليوم الأحد الموافق 16/5/2021، عقب تدهور حالتها الصحية بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ شهر أبريل الماضي، و دخلت نادية العراقية غرفة العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا مخلفة حزن كبير لمحبيها وعائلتها.





ومن خلال السطور القليلة التالية، بسنسعرض لكم متابعينا الكرام، 5 معلومات ستعرفها لأول مرة عن الفنانة الراحلة نادية العراقية، وهي كالتالي:-





اسمها الحقيقى فاتن فتحي، ولكن اسمها التي اشتهرت به هو الفنانة نادية العراقية، و من مواليد عام 1963.





وصرحت نادية العراقية من قبل بأن سبب اختيارها لاسم نادية العراقية بدلاً من فاتن فتحي قائلة: "كل فنان ينتقي له اسمًا فنيًا بدلاً من اسمه الحقيقي وهذا ما نشاهده أيضًا من الألقاب الفنية لمعظم الفنانين سواء كانوا عراقيين أو عرب وأنا بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن يكون اسمي الفني نادية العراقية لأنني أحب عراقيتي وعراقي العزيز".





من أشهر أدوارها "أم ممس" في كلمنى شكرًا، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم عايز حقى، ومسلسل "قلب ميت".





ودورها فى فيلم "أبو على" ومشهدها مع منى زكى وكريم عبد العزيز وإفيه "مين الى أكل الجبنة".





تعرضت عام 2016 لحملة قاسية من التنمر بعدما نشرت صور مع ابنها، حيث اصطدمت من تعليقات قاسية من عينة "ده ابنك ازاى"، بسبب وسامته، الأمر التي ردت عليه بصورة أكسبتها احترام الجميع مع هدوءها رغم قسوة التعليقات.