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الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"
الأحد 16/مايو/2021 - 04:41 م
منار داود
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تعرضت الفنانة مريم سعيد لألفاظ بذيئة وخادشة للحياء من المخرج محمد سامي، أثناء تواجدها معه في لوكيشن، تصوير مسلسل "نسل الأغراب".
حيث علقت مريم سعيد، علي أحد المنشورات قائلة: "احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن ويتسبلنا الدين ويتقالنا ابن كذا والمره الكذا ونسكت علشان لقمة العيش".
ولعبت الفنانة مريم سعيد في مسلسل "نسل الأغراب" دور خالة الفنان أمير كرارة ،ووالدة الفنان عماد زيادة.
نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.
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