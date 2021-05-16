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الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

الأحد 16/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
منار داود
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تعرضت الفنانة مريم سعيد لألفاظ بذيئة وخادشة للحياء من المخرج محمد سامي، أثناء تواجدها معه في لوكيشن، تصوير مسلسل "نسل الأغراب". 


حيث علقت مريم سعيد، علي أحد المنشورات قائلة: "احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن ويتسبلنا الدين ويتقالنا ابن كذا والمره الكذا ونسكت علشان لقمة العيش".


ولعبت الفنانة مريم سعيد في مسلسل "نسل الأغراب" دور خالة الفنان أمير كرارة ،ووالدة الفنان عماد زيادة. 


نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"
الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

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