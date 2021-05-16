شريف عثمان.. بطل ولد من رحم المعاناة

النجاح لا يتحقق إلا بالإصرار، وعدم التوقف عن محاولة التقدم والتطور، وعدم الاستسلام للفشل أو اليأس والإحباط، الإصرار قاد شريف عثمان من إنسان لدى إعاقة إلى صاحب الرقم العالمى والبارالمبى لمنافسات وزن 56 كجم رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية العالمية، ولد شريف عثمان لقرية بنى مزار بمحافظة المنيا فى 15 سبتمبر 1982، وانتقل للعيش فى القاهرة للبحث عن الرزق، وعمل فى أحد محال الألبان إلا أن صاحب العمل رفض استمراره بسبب إعاقته، وظل يبحث عن فرصة للعمل فى أى مجال لمدة استمرت لسنتين.





شريف عثمان قرر العودة إلى مسقط رأسه وممارسة رياضة رفع الأثقال التى عشقها منذ صغره وتركها رغما عن إرادته للبحث عن فرصة عمل تناسب ظروفه الصحية، وبدأ شريف عثمان مسيرته الرياضية فى 2005، وظل يتدرب يوميا لمدة 4 ساعات، وبعد أقل من عام استطاع أن يحصد الميدالية الفضية العالم التى أقيمت فى كوريا الجنوبية ليبدأ رحلة المجد والعالمية، وتأهل شريف عثمان لأولمبياد أثينا فى 2008 وحقق الميدالية الذهبية والمركز الأول، ليحول حياته من إنسان عادى لديه إعاقة وظروف صحية إلى بطل أولمبى، واستمرت مسيرة شريف عثمان المبهرة وتوج بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم التى أقيمت فى الإمارات 2014، ثم توج بالميدالية الذهبية فى الألعاب البارالمبية الصيفية 2008 التى أقيمت فى بكين، وفى عام 2012 توج بالميدالية الذهبية بالألعاب البارالمبية التى أقيمت فى لندن، كما حصد الميدالية الذهبية فى الألعاب البارالمبية فى 2016 التى أقيمت فى ريو دى جانيرو، بالإضافة إلى عشرات الميداليات والمراكز الأخرى.