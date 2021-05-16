"بالأرقام والأسماء" تعرف على الآثار الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن المؤرخ عارف باشا المقدسي سجل الآثار الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ونشرها فى كتاب "تاريخ القدس" وعلاوة على مسجدي الأقصى وقبة الصخرة سجل 29 أثر إسلامى فى المدينة القديمة وستة جوامع فى ساحة الحرم و23 مسجد خارج ساحة الحرم وفى القدس وحدها 15 مئذنة.



وأشار ريحان في تصريحات إلى الفجر، أن الجوامع في ساحة الحرم هي جامع قبة موسى وجامع باب حطة وكرسي سليمان والمغاربة وباب الغوانمة وجامع دار الإمام وخارج الساحة جامع باب خان الزيت وجامع حارة اليهود الكبير والصغير وسويقة علون والقلعة وقمبر والعمرس واليعقوبي وبني حسن وحارة الأرمن وطريق النبي داود والجوادلية والشيخ لولو والجامع الصغير والبراق وخان السلطان والقرمي وجامع حارة النصارى وجامع البازار والزاوية النقشبندية والمولوية وزاوية الهنود



وتابع أن الجوامع خارج السور جامع الشيخ جراح والمسعودي ووادي الجوز وجامع حجازي والنبي داود وعكاشة والمطحنة والزوايا ومنها الزاوية الأدهمية والرفاعية والبسطامية والقادرية والمولوية والمجيدية وغيرها علاوة على المقابر الإسلامية زمنها مقبرة الساهرة واليوسفية وباب الرحمة والنبى داود ومقبرة مأمن الله وتربة علاء الدين البصرى والتربة الأوحدية والسعدية والكيلانية والطشتمرية وتربة توركان خاتون وحسام الدين والقرمي والمثبت وتربة الست وعكاشة والشيخ جراح والقيمرية.



واشار الدكتور ريحان إلى الآثار المسيحية بالقدس التى تنتمى لعدة طوائف مسيحية ومنها للروم الأرثوذكس دير أبينا إبراهيم وماريوحنا المعمدان ودير مارسابا وكنيسة ستنا مريم والدير الكبير ودير القديس تيؤدوسيوس والمصلبة والبنات ومار إلياس والجليل وللروم الكاثوليك أبرشية أنشأها البطريرك مكسيموس عام 1848.



وكنيسة القديسة حنا ومدرستان إحداهما لتعليم العلوم الأولية والثانوية ودار القديسة فيرونيكا وللآباء الفرنسيسيون دير المخلص والكازانوفا ودار البطركية والجسمانية وكنيسة مارفرنسيس وحبس المسيح وللآباء الدومنيكيون كاتدرائية سانت اتيان وللآباء الكرمليون دير مار يوسف وللأرمن دير مار يعقوب والزيتونة ومدرستان وبطريكية ولمسيحى مصر دير السلطان ودير مارأنطونيوس ومارجرجس وكنيسة السيدة بالجسمانية وخان القبط وكنيسة ماريوحنا وللأحباش دير الحبش وكنيسة الحبش وللسريان دير مارمرقس ومارتوما علاوة على آثار الموارنة والروس.