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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام وست بروميتش

الأحد 16/مايو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه أمام وست بروميتش ألبيون في المباراة التي تنطلق بعد قليل على ملعب هاوثورنس ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بريميرليج.

 

ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول اليوم أمام بروميتش.

 

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

 أليسون في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.

وفي الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.

ويقود الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.

 

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 60 نقطة. ويحتل وست بروميتش المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة وقد هبط الفريق رسميًا.

  

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