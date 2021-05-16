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محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل
الأحد 16/مايو/2021 - 04:56 م
ريهام على
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قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، بتفقد موقع انهيار جزء من منزل خالي من السكان يقع بشارع الجمهورية على بحر الزاوية بناحية درب الطباخين بمدينة الفيوم، دون وقوع أي إصابات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بحضور نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس حي غرب.
ووجه محافظ الفيوم، بفرض كردون أمني بمحيط المنزل بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لحين عرض الموضوع علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني والهندسي بشأن المنزل، والتأكد من سلامة المبنى.
كانت غرفة الأزمات بالمحافظة، قد تلقت إخطارًا بانهيار جزء من منزل خالي من السكان بشارع الجمهورية يقع علي بحر الزاوية بدرب الطباخين بمدينة الفيوم، وعلى الفور أصدر محافظ الفيوم توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة تفقد موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووجه محافظ الفيوم، بفرض كردون أمني بمحيط المنزل بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لحين عرض الموضوع علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني والهندسي بشأن المنزل، والتأكد من سلامة المبنى.
كانت غرفة الأزمات بالمحافظة، قد تلقت إخطارًا بانهيار جزء من منزل خالي من السكان بشارع الجمهورية يقع علي بحر الزاوية بدرب الطباخين بمدينة الفيوم، وعلى الفور أصدر محافظ الفيوم توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة تفقد موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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