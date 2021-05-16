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محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل

الأحد 16/مايو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، بتفقد موقع انهيار جزء من منزل خالي من السكان يقع بشارع الجمهورية على بحر الزاوية بناحية درب الطباخين بمدينة الفيوم، دون وقوع أي إصابات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بحضور نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس حي غرب.

ووجه محافظ الفيوم، بفرض كردون أمني بمحيط المنزل بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لحين عرض الموضوع علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني والهندسي بشأن المنزل، والتأكد من سلامة المبنى.

كانت غرفة الأزمات بالمحافظة، قد تلقت إخطارًا بانهيار جزء من منزل خالي من السكان بشارع الجمهورية يقع علي بحر الزاوية بدرب الطباخين بمدينة الفيوم، وعلى الفور أصدر محافظ الفيوم توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة تفقد موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل
محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل
محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل
محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل
محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل
محافظ الفيوم يوجه السكرتير المساعد بتفقد موقع انهيار جزء من منزل

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