Advertisements

عاجل.. رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة أنيمبا

الأحد 16/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة أنيمبا النيجيري في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق

 

خط الهجوم: جون أنطوي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

 

 

أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - دييجو رولان - محمود صابر

 

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ ساعة و 10 دقيقة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

ألمانية من أصول فلسطينية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات اليوم

منذ ساعة و 21 دقيقة

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إثيوبيا تنفجر من الداخل