عاجل.. رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة أنيمبا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة أنيمبا النيجيري في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - دييجو رولان - محمود صابر