صراع التأهل الأوروبي.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2020/2021 بعدما استطاع أن يتفوف على كل من يوفنتوس وميلان وأتالانتا وروما، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.





بينما فاز بالأمس يوفنتوس على الإنتر بثلاث أهداف مقابل هدفين فى لقاء قوي بين الفريقين يرغب به اليوفي فى الفوز من أجل الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.





ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- إنتر ميلان – 88 نقطة

2 – أتالانتا – 78 نقطة

3 – ميلان – 75 نقطة

4 – يوفنتوس – 75 نقطة

5 – نابولي – 73 نقطة

6 – لاتسيو – 67 نقطة

7 – روما – 61 نقطة

8 – ساسولو – 56 نقطة

9 – سامبدوريا – 46 نقطة

10 – هيلاس فيرونا – 43 نقطة

11 – بولونيا – 40 نقطة

12 – أودنيزي – 40 نقطة

13 – فيورنتينا – 39 نقطة

14 – جنوى – 39 نقطة

15 – سبيزيا – 38 نقطة

16 – كالياري – 36 نقطة

17 – تورينو – 35 نقطة

18 – بينفينتو – 31 نقطة

19 – كروتوني –21 نقطة

20 – بارما – 20 نقطة