نتائج مباريات اليوم في الكونفيدرالية وموعد مباراة بيراميدز

انطلقت منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية والتي ستشهد منافسات حاسمة، حيث يأمل كل فريق في ضمان التأهل للدور القادم.





مباريات الكونفيدرالية





وتعادل فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مع مضيفه الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ستاد أورلاندو في مدينة جوهانسبرج، بذهاب الكونفيدرالية بهدف لكل فريق في المباراة التي انطلقت في تمام الـ3.





فوز القطن في الكونفيدرالية





وتقدم القطن الكاميروني بهدف على منافسه جراف دي داكار السنغالي والذي وصل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه، في المباراة التي انطلقت في الثالثة عصراً، على ملعب رومدي أديجا بمدينة جاروا الكاميرونية.





مباراة بيراميدز في الكونفيدرالية





ويلعب فريق بيراميدز المصري وصيف الكونفيدرالية الموسم الماضي أمام ضيفه إنيمبا النيجيري والذي لم يسبق له التتويج بهذه البطولة لكنه حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين.





موعد مباراة بيراميدز في الكونفيدرالية





وتنطلق مباراة بيراميدز وإنيمبا في تمام الـ6 مساءً على أرضية ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث يحلم الفريق المصري بتحقيق البطولة وتعويض هزيمة الموسم الماضي، ليكون اللقب الأول له في تاريخه.



