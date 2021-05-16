يحيى الفخراني.. ملك الساحة الفنية

صيام عبدالحميد، سليم البدرى، عبدالمتعال محجوب، شهريار، ربيع الحسينى والحج سيد يوسف وبشر عامر عبدالظاهر، وجحا المصرى، وحمادة عزو، إلى الخواجة عبدالقادر، وونوس، ونجيب زاهى زركش تعددت الشخصيات والنجم واحد.





هو ملك الدراما الرمضانية فمن سليم باشا البدرى حتى نجيب زاهى زركش وما بينهما، خطف يحيى الفخرانى قلب الجمهور دون استئذان وفى كل عمل يقدمه على مدار سنوات طويلة ليرتبط اسمه بالموسم الرمضانى عاماً تلو الآخر، ليصبح فيما بعد وكأنه طقس من الطقوس الرمضانية التى اعتادها الجمهور بكل عام فمنذ أن كان الموسم لا يضم سوى عملين أو ثلاثة لكبار نجوم الساحة الفنية وقتها إلى أن تعددت الأعمال الدرامية بالموسم الواحد حتى تصل إلى عشرين عملاً درامياً أو أكثر ومازال الفخرانى يضمن مكانته لدى جمهوره فهو ذلك الشاب الطموح الذى بدأ حياته الفنية بفريق التمثيل بكلية الطب جامعة عين الشمس وهناك شعر كل من يشاهده على خشبة المسرح بموهبة لا مثيل لها فحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية وبعد تخرجه حاول الفخرانى أن يعيش حياته الطبيعية ويمارس مهنته كطبيب ولكن لم ينجح فى إطفاء ثورة الإبداع بداخله ليترك مهنته كطبيب بصندوق الخدمات الطبية فى مبنى الإذاعة والتليفزيون ويستجيب لأحلامه ويخمد نيران ثورته بالوقوف على خشبة المسرح لأول مرة عام 1972.





وما بين الطيب والشرير، رجل الأعمال والنصاب، الفلاح والصعيدى،المحامى النزيه والفهلوى أيضا،الخائن والعاشق، الخواجة والشيطان، شهريار وصاحب الثلاثين فزورة كلها وجوه درامية نجح بها الفخرانى أن يحفر مكانته بماء من ذهب لدى جمهوره فالنجاح الذى يرى أنه لم يصل له دون مشاكل أو شعور بالإحباط فى كثير من الأوقات كان بدافع ثقته بالجمهور والذى يراهن عليه فى كل عمل يقدمه فهو الذى منحه كل هذا النجاح لتقديم أعمال درامية ذات قيمة لم تمح من الذاكرة والوجدان مهما طالت السنوات ومر الزمن.





ونفس الأمر حققه الملك على خشبة المسرح فمن منا لم ينتظر عرض مسرحيته «راقصة قطاع عام « والبهلوان « وغيرهما من الأعمال المسرحية التى قدمها الفخرانى فى مشواره الفنى، ومن منا لم يبك على بكائه فى الملك لير ذلك الملك الذى يخشى فراق بناته ويعانى من قسوتهن وهو العرض الذى قدمه الفخرانى عام 2001 لأول مرة على خشبة المسرح القومى لتعيد أمجاد المسرح القومى مجددا ليعود ويقدمها ثانيا على خشبة المسرح الخاص فى عام 2019 لتحقق نجاحا غير مسبوق بعرضها للمرة الثانية بعد مرور سنوات طويلة.





ولم ينشغل الفخرانى فقط بتواجده كملك للدراما الرمضانية وملك على خشبة المسرح أيضا، فمثلما حقق نجاحه الدرامى كان يحقق نجاحا من نوع خاص بالشاشة الفضية فحفر أيضا مكانته السينمائية بأعمال أصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية،فهو أبو جودة فى إعدام ميت وهو أيضا د صلاح أبو العزم فى الكيف وعطية عبدالخالق فى خرج ولم يعد وهو مبروك فى مبروك وبلبل وكان الفخرانى لم يستحوذ على بطولة معظم الأعمال السينمائية التى شارك بها، ولكنه فى كل عمل يقدمه ينجح فى حفر شخصيته فى ذاكرة الجمهور، وما بين أربعين عملاً سينمائياً أو أكثر كان فيهم الفخرانى سفيراً من سفراء الفن والسينما بالساحة الفنية لكل دول العالم.