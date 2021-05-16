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مُفاجأت كثيرة وأحداث شيقة في الدراما المُثيرة "تانجو" يومياً على MBC مصر2

الأحد 16/مايو/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حادث سير عارض يُفجر مُفاجأت كثيرة، تكشف عنها الدراما الشيقة المُثيرة "تانجو"، من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا، والذي يُعرض يومياً على قناة " MBCمصر2" بداية من غداً "الإثنين" في تمام الثامنة مساءً.


يتناول مسلسل "تانجو"، قصة "عامر" الذي يؤدي دوره باسل خياط، وهو رجل أعمال في مجال العقارات متزوج من "لينا"، التي تلعب دورها دانا مارديني وهي ربة منزل وأم لطفل، وتجمع هذه الأسرة علاقة صداقة وعمل مع الثنائي سامي "باسم مغنية" وهو مهندس عمارة، ومتزوج من فرح "دانييلا رحمة" التي تعمل مدربة رقص.


ويكشف حادث السير الذي يتعرض له عامر وفرح، أنه كانت هناك علاقة حب تربط بينهما، وأنهما كانا يستعدان للهروب والسفر معاً، وهي المفاجأة التي تُفجر أحداثاً مشوقة في الحلقة الأولى للمسلسل وسيتبعها الكثير من المفاجآت الفير متوقعة.


تجمع حلقات الدراما المميزة "تانجو" نُخبة من نجوم الدراما العربية منهم باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حدّاد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار، وآخرين..


يُعرض مسلسل "تانجو" على " MBCمصر2" يومياً من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

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