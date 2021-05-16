موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة
الأحد 16/مايو/2021 - 05:28 م
علي خلاف
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يستعد أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري
وتغلب الفارس الأبيض في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت كلا الفريقين مساء الجمعة الماضية على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل الموافق 20 من مايو وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.
وتنقل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يعتلي قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بعدما خاض الفارس الأبيض 22 مباراة، ويأتي الأهلي في الترتيب الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.
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