موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري





وتغلب الفارس الأبيض في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت كلا الفريقين مساء الجمعة الماضية على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل الموافق 20 من مايو وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يعتلي قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بعدما خاض الفارس الأبيض 22 مباراة، ويأتي الأهلي في الترتيب الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.



