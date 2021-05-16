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شاهد.. الممثلة هاندا ارتشيل تطل على متابعيها بمايوة مثير

الأحد 16/مايو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
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نشرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.


و ظهرت هاندا في الصورة بالمايوه علي شاطئ البحر مما اثار اعجاب متابعيها.


يذكر ان نشر الممثل التركي كرم بورسين صورة جديدة له تجمعه مع الفنانة التركية هاندا ارتشيل وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.


و ظهر كرم في الصورة و هو مع هاندا في قارب في البحر من جزر المالديف مما اثارت الصورة الجدل حولهما.


وعلى الرغم من نفي الثنائي سابقًا لوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما مشيرين إلى أن كل ما يجمعهما هو صداقة بدأت خلال تصويرهما مسلسل  “أنت اطرق بابي” إلا أن الإشارات من هذه الرحلة التي يقضيانها سويًا تشير إلى عكس ذلك.

 
وبدأت الشكوك تزداد من المتابعين بعد أن نشر أحد المعجبين صورة التقطت لهم  عند عودتهم من المالديف و هم يد بيد في المطار .


يذكر ايضا ان نشر كل منهما صورا عبر حساباتهما الخاصة من رحلة المالديف وهو الأمر الذي أثار الجدل و التساؤلات الكثيرة عن سبب سفرهما معا بعد انتهاء المسلسل إن لم يكن بينهما أي علاقة.

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