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شكري لـ مجلس الأمن: التهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة

الأحد 16/مايو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أن العالم أجمع شهد استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس.
 
وقال شكري خلال كلمة له بمجلس الأمن: "القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متوالية عبر تاريخها وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي".
 
وتابع: "مضى 72 عامًا على بدء المأساة الفلسطينية، والتهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة".

واستطرد الوزير شكري: "على مجلس الأمن أن يرتقي إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه لحل الأزمة الحالية، والعمليات الإسرائيلية على غزة تهدد مستقبل السلام في المنطقة".

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