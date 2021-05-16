شكري لـ مجلس الأمن: التهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أن العالم أجمع شهد استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس.

وقال شكري خلال كلمة له بمجلس الأمن: "القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متوالية عبر تاريخها وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي".

وتابع: "مضى 72 عامًا على بدء المأساة الفلسطينية، والتهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة".



