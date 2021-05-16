جامعة الأزهر يسلمون هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء الجيش الأبيض

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات؛ التحية لأسر شهداء جيش مصر الأبيض، وخط دفاعها الأول في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدين أن جامعة الأزهر فقدت أحباء كُثر في جائحة كورونا، ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء؛ فالطبيب الذي يضحي بحياته لإنقاذ غيره هو مثال نادر في تجسيد معاني الإيثار والتضحية، فمن أحيا نفسًا فكأنما أحيا الناس جميعًا، ثم سلما هدية العيد التي قدمها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسرة الشهيد الدكتور السيد رشدي؛ اعتزازًا بماقدمه في خدمة الوطن.





وقال الدكتور المحرصاوي: إنه في مثل هذه الأيام فقدنا الدكتور السيد رشدي، استشاري جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر، الذي وافته المنية إثر تقديمه الخدمات الطبية للمواطنين، ومواجهته لفيروس كورونا؛ لإنقاذ حياة كثيرين ممن يعانون من آلام حادة وإجراء الجراحات العاجلة لتخفيف معاناتهم.





وقال فضيلته لأسرة د. السيد: إن والدكم ضحى بحياته، وجعل الله على يديه شفاء حالات كثيرة من المرضى، ثم اصطفاه؛ ليرفع ذكركم، ويسجل اسمكم في سجلات التاريخ، فلكم أن تفخروا به، وتسيروا على نهجه في خدمة الناس وإسعادهم.





وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مصر تنجب عديدًا من الأبطال الذين يضحون بحياتهم سواء من بواسل الجيش المصري أو الشرطة أو الجيش الأبيض، وأن جامعة الأزهر فقدت كثيرين من الأحبة في هذه الجائحة، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم مع رسولنا في أعلى عليين.



