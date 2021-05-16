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التعادل يحسم موقعة حرس الحدود وسبورتنج بالمظاليم

الأحد 16/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
بسنت علام
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سيطر التعادل الإيجابي على مجريات لقاء حرس الحدود وسبورتنج التي كان يستضيفه إستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة الواحد وعشرون من المجموعة الثالثة للقسم الثاني بهدف لكل فريق، وكان يدير اللقاء تحكيميًا الحكم محمد عباس.

بدأت المباراة بمحاولة لفرض السيطرة من لاعبي كلا الفريقين في محاولة للبحث عن هدف التقدم.

وحاول لاعبي حرس الحدود الوصول إلى المرمى في أكثر من فرصة لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى سبورتنج لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ثم نجح وليد عادل من أحراز هدف التقدم الذي جاء في الدقيقة 53.

ثم نجح سبورتنج من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 85 لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وبذلك الفوز أحتفظ حرس الحدود بالمركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة بينما سبورتنج في المركز التاسع بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة.

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