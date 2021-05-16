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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الشيخ جراح داخل سيارته

الأحد 16/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت، عصر الأحد، النار على فلسطيني داخل سيارته في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما ادعى الاحتلال أن الشاب الفلسطيني نفذ عملية دهس أصيب خلالها 7 جنود بجروح.

 

وأفاد شهود عيان، أن سيارة ارتطمت بالحاجز الشرطي الذي نصبته قوات الاحتلال عند مدخل حي الشيخ جراح، وعلى الفور قامت الشرطة بإطلاق الرصاص باتجاه السائق.

 

 

واعلنت مصادر الاحتلال أن الشاب الجريح استشهد في المستشفى متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص جنود الاحتلال.

 

وأغلقت قوات الاحتلال محيط المنطقة بالكامل، وأبعدت المتواجدين عن المنطقة، وهددت الطواقم الصحفية بإلقاء القنابل باتجاههم في حال عدم مغادرتهم المنطقة.

 

وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة في محيط حي الشيخ جراح، لإبعاد المتواجدين عن مدخل حي الشيخ جراح.

 

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها الشرطية على كافة مداخل حي الشيخ منذ حوالي 10 أيام، وتمنع الوصول إلى شارع "كرم الجاعوني" والذي يضم المنازل المهددة الإخلاء لصالح المستوطنين، وتفرض القيود على الحركة بالشارع.

 

وأعلنت شرطة الاحتلال، أن 7 من عناصر ما يسمى حرس الحدود أصيبوا بجروح اثنان منهم وصفت جروهم بالمتوسطة، بعد أن داهمهم فلسطيني بسيارته في الشيخ جراح.

 

وأضافت بأن الجنود اطلقوا النار على الفلسطيني وأنه أصيب بجروح، لم تتضح طبيعتها بعد.

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قوات الاحتلال رصاص قوات الاحتلال جنود قوات الاحتلال الشيخ جراح

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