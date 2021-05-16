6 أهداف حصيلة تعادل مثير للجزيرة مع بيلا في القسم الثاني

ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى





التعادل رفع رصيد الجزيرة للنقطة 21 بالمركز الحادى عشر بينما إرتفع رصيد بيلا للنقطة 15 بالمركز الخامس عشر.



حسم التعادل الإيجابى نتيجة لقاء الجزيرة وضيفه بيلا بثلاثة أهداف لكلا الفريقين، وذلكأهداف الجزيرة سجلها أحمد عبدالعال ، أحمد أبوالعباسى ، حامد حمدان بينما سجل أهداف بيلا محمد أشرف ، حسين أنور ، الدسوقى مسعد.أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حكام مباراة حكم ساحة محمد إبراهيم ، مساعد اول منصور حسن ، مساعد ثاني سعد محمد سعد ، حكم رابع حسام عبد المنعم.