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6 أهداف حصيلة تعادل مثير للجزيرة مع بيلا في القسم الثاني
الأحد 16/مايو/2021 - 06:08 م
هيثم حبيب
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حسم التعادل الإيجابى نتيجة لقاء الجزيرة وضيفه بيلا بثلاثة أهداف لكلا الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى
أهداف الجزيرة سجلها أحمد عبدالعال ، أحمد أبوالعباسى ، حامد حمدان بينما سجل أهداف بيلا محمد أشرف ، حسين أنور ، الدسوقى مسعد.
أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حكام مباراة حكم ساحة محمد إبراهيم ، مساعد اول منصور حسن ، مساعد ثاني سعد محمد سعد ، حكم رابع حسام عبد المنعم.
التعادل رفع رصيد الجزيرة للنقطة 21 بالمركز الحادى عشر بينما إرتفع رصيد بيلا للنقطة 15 بالمركز الخامس عشر.
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