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عاجل.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام وست بروميتش (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف التعادل لفريقه في شباك وست بروميتش ألبيون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وكان وست بروميتش ألبيون قد تقدم أولا قبل أن يعادل محمد صلاح النتيجة لصالح ليفربول.


ورفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 22 هدف ليتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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