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رانيا محمود ياسين تكشف مفاجأة عن الطاووس: كان متفق علي مساحة اكبر للدور وليلي نصار ضلع اساسي في الدراما

الأحد 16/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
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يارا أحمد ، مي شاهين _  تصوير بلال احمد ، مصطفي الديب


تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن مشاركتها في مسلسل الطاووس وكشفت عن مفاجأة ان دورها كانت مساحته اكبر من ذلك. 


وقالت رانيا: "أن دور ليلى نصار في مسلسل الطاووس أعجبها كثيراً رغم أنه قصير، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، فبعض الأدوار لم تأخذ مساحتها في الكتابة مثلما كان متفق، لكن هذا لم يضايقها لأنها تمثل وهي تعلم جيدا المشاهد الماستر سين  للدور". 


وأضافت خلال ندوتها مع موقع "الفجر الفني"، أنها لم يفرق معها قصر الدور، ولكنها خافت من أن ينسى الجمهور ليلى نصار لأنها ضلع أساسى في الدراما، حيث أنها كانت تضلل العدالة وتوقف القضية من خلال برنامجها، لكنها لم تكن شخصية شريرة إلا بعد قضية ابنها فحياتها تدمرت، و غلطتها انها اتبعت أسلوب غير مشروع في الدفاع عن ابنها، ولو كانت القضية لم تخص ابنها كانت اعترضت ووقفت بجانب أمنية.


وقالت: "أن نجاح المسلسل توفيق من ربنا لأنه يعملو بحب، وأن جميع العاملين في المسلسل نفوسهم طيبة، أنهم كانو يتواصلون بعد كل حلقة ويهنئون بعضهم على المشاهد الحلوة. 


واكدت ان الفنان جمال سليمان انسان راقي ومثقف ومحترم وكواليس العمل معه عظيمة، وسيدة المسرح العربي تاريخ  والجمهور كان يتكلم عن قد أي هي فنانة عظيمة ومن سوء حظها لم يجمعها  بسميحة أيوب أي مشهد، لأن الضلع الشرير لا يستطيع أن يجتمع بالضلع الطيب.


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