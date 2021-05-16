أول تحرك من "المحامين" لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

أدان عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة، صمت المجتمع الدولي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في تحدي سافر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.





وأشاد محي بالجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة الى جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، وتسهيل ادخال المساعدات الإنسانية لهم.





وأضاف عمرو محي إلى أن النقابة سترسل رسالة إلي الأمين العام للأمم المتحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية لدعوة المجتمع الدولي للتحرك فورًا لوضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الأنسان المسلطة ضد الشعب الفلسطيني بالكامل واستهداف الأطفال والنساء وان هناك اجتماع عاجل لبحث انضمام المحامين بكافة أنحاء الجمهورية لوضع تصور لرفع دعوي جنائية دولية ضد قادة إسرائيل وتصنيفهم كمجرمين حرب وتعويض الشعب الفلسطيني عن خسائره في الأرواح والعقارات داعيًا كافة المحامين العرب بالانضمام لنقابة المحامين المصريين في تلك الدعوة.



