"جمال وطبيعة".. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.









وظهرت سمية الخشاب فى الصور بفستان أنيق ومكياج جذاب فى أحدث جلسة تصوير لها.





و علقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة: "مساء الطبيعه والجمال".









وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.





وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.









ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.



