Advertisements

"جمال وطبيعة".. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

الأحد 16/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.


وظهرت سمية الخشاب فى الصور بفستان أنيق ومكياج جذاب فى أحدث جلسة تصوير لها.

 
و علقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة: "مساء الطبيعه والجمال".

 

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 
وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.


ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة نجم الأهلي التي أبعدته عن مواجهة صن داونز

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ أقل من ساعتين

السودان يلاحق تنظيم الإخوان (فيديو)

منذ أقل من ساعة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 16 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام وست بروميتش (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 18 ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

04:41 م

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله