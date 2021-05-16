نسرين طافش تدعم القضية الفلسطينية عبر "إنتسجرام "





حيث ظهرت الفنانة نسرين طافش، في الصورة بالشال الفلسطيني، وعلقت على الصورة قائلة:" ما يحدث في فلسطين ليس حربا بين طرفين.. ما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي للفلسطينيين العزل من قبل المنظمة الصهيونية الاسرائيلية التي بنت دولتها على جثث اطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين وسرقت بيوتهم وسلبت حقهم في الحياة بسلام.. قف مع الحق قف مع السلام.. قف مع العدل.. قف مع فلسطين".





وأضافت طافش: "يجب أن تتوقف جرائم الاسرائيليين فورا ويجب أن يصحي العالم من سباته. لن يعم السلام وجرائم الاسرائيليين مستمرة في إبادة الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء.. ما يحدث ليس حربا ولا صراع بين دولتين ما يحدث احتلال وإبادة عرقية".





يذكر أن اخر اعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل "المداح" وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير،دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، وغيرهم.





أعلنت الفنانة نسرين طافش، دعمها للشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".