Advertisements

نسرين طافش تدعم القضية الفلسطينية عبر "إنتسجرام "

الأحد 16/مايو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
أعلنت الفنانة نسرين طافش، دعمها للشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث ظهرت الفنانة نسرين طافش، في الصورة بالشال الفلسطيني، وعلقت على الصورة قائلة:" ما يحدث في فلسطين ليس حربا بين طرفين.. ما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي للفلسطينيين العزل من قبل المنظمة الصهيونية الاسرائيلية التي بنت دولتها على جثث اطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين وسرقت بيوتهم وسلبت حقهم في الحياة بسلام.. قف مع الحق قف مع السلام.. قف مع العدل.. قف مع فلسطين".


وأضافت طافش: "يجب أن تتوقف جرائم الاسرائيليين فورا ويجب أن يصحي العالم من سباته. لن يعم السلام وجرائم الاسرائيليين مستمرة في إبادة الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء.. ما يحدث ليس حربا ولا صراع بين دولتين ما يحدث احتلال وإبادة عرقية".


يذكر أن اخر اعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل "المداح" وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير،دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، وغيرهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسرين طافش ما يحدث في فلسطين القضية الفلسطينية

أخبار تهمك

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 16 ساعة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

السودان يلاحق تنظيم الإخوان (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 18 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام وست بروميتش (فيديو)

منذ 34 دقيقة

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي التي أبعدته عن مواجهة صن داونز

منذ 39 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تكشف سبب ارتداء الحجاب

نسرين طافش توجه عدة نصائح لجمهورها وتُعلق:"التهذيب يهزم الوقاحة"

حماده هلال يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "المداح"

نسرين طافش تتألق عبر "إنستجرام" بفستان أصفر

قامة فنية كبيرة.. نسرين طافش توجه رسالة مليئة بالحب للفنان أحمد بدير

"باقي أيام قليلة"..بهذه الكلمات نسرين طافش تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد"المداح"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

04:41 م

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله