محمد صلاح.. المادة الخام للعالمية

استطاع النجم المصرى محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائى فى الدورى الإنجليزى منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب فى تاريخ نادى ليفربول وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف فى الموسم 2018.





فخر العرب كما يُحب أن يُطلق عليه، مازال يقدم مستويات مميزة بمسيرته الاحترافية ويحقق أرقاماً قياسية حيث يواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية منذ انتقاله لليفربول فى صيف 2017. الجناح المصرى الذى كسر رقم ستيفن جيرارد وأصبح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا، حقق رقما قياسيا جديدا لكن فى اللعبة الافتراضية: «فانتازى» الدورى الإنجليزى.





وأعلن حساب اللعبة الرسمى عبر «تويتر» عن وصول صلاح لـ1000 نقطة منذ انتقاله لليفربول، ليكون الأعلى تحقيقا للنقاط منذ أن عاد للدورى الإنجليزى.





وحتى الآن، حصد صلاح 205 نقاط فى «فانتازى» الدورى الإنجليزى فى الموسم الحالى. وسجل صلاح 20 هدفا فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم.





صلاح أصبح الشخص المُلهم لكثير من الصغار، الجميع يريد أن يسير على نهج صلاح، الذى كافح وعانى الكثير من أجل الوصول للمكانة التى يتواجد بها فى الفترة الحالية، لكى يصبح واحدًا من أهم ٥ لاعبين على مستوى العالم.





رحل صلاح عن المقاولون العرب بنهاية موسم 2011-12 واتجه إلى بازل الذى قضى فيه موسمًا ونصف الموسم، وشارك خلال هذه الفترة فى 79 مباراة وسجل 20 هدفًا، منها 7 أهداف فى دورى أبطال أوروبا. جاءت قبلة الحياة فى شتاء موسم 2014-15، عندما انضم لفيورنتينا على سبيل الإعارة وخاض معه 26 مباراة سجل فيهم 9 أهداف فى مدة لا تتجاوز نصف الموسم، فلفت أنظار روما فانتقل على سبيل الإعارة كذلك لمدة موسم سجل خلاله 15 هدفًا من 42 مباراة، ثم انتقل بشكلٍ دائم لروما وزادت حصيلته التهديفية فى الموسم الثانى حيث بلغت 19 هدفًا فى 41 مباراة.





كانت النقلة الكبرى لصلاح فى مطلع موسم 2017-18، عندما عاد للدورى الإنجليزى مرة أخرى من بوابة ليفربول هذه المرة، وفى موسمه الأول حصل على جائزة الحذاء الذهبى كهداف للدورى الإنجليزى بعد أن سجل 32 هدفًا، وخلال هذا الموسم سجل 44 هدفًا فى جميع المسابقات. بالطبع كان لصلاح دور مهم منذ بدايته مع منتخب مصر ، فقد لعب للأعمار السنية وخاض أوليمبياد 2012 وكان أحد أهم أسباب وصول الفراعنة لكأس العالم 2018 بعد غياب استمر لقرابة ٣٠ عامًا ، ومنذ 2011 حتى الآن سجل الفرعون 45 هدفًا بقميص المنتخب المصرى فى 70 مباراة.





وامتدت إنجازاته إلى القارة الإفريقية حيث حصل على جائزة الاتحاد الإفريقى لأفضل لاعب فى إفريقيا لعامى 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقى بواسطة البى بى سى لعام 2017، كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى، (هداف الدورى الإنجليزى الممتاز) عامى 2018 و2019. اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية فى عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا فى العالم.





صلاح استطاع أن يحفر اسمه فى تاريخ وعالم كرة القدم، بعد كفاح وجهد كبير، لم يتوقع أحد وصوله لما هو فى الآن، إلا أنه كان مؤمناً بقدراته وكان يثق فى نفسه بشكل كبير، وبدأ كسر حاجز الاحتراف الاعتيادى كى يحقق أحلامه، صلاح أحد أهم لاعبى العالم بالوقت الحالى، والذى يتهافت عليه أكبر أندية العالم من أجل الفوز بتوقيعه خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق وساهم مع فريقه ليفربول بتحقيق أهم البطولات سواء الدورى الإنجليزى أو بطولة دورى أبطال أوروبا والذى كان لهم الدور الأكبر فى فوز فريقه بالبطولتين هو المُلهم لجيله وللأجيال القادمة.