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وزارة الزراعة: طفرة كبيرة في إنتاجية القمح هذا العام

الأحد 16/مايو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقيق طفرة كبيرة في إنتاجية محصول القمح من ناحية الكم والجودة هذا العام نتيجة تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج وصولا إلى التداول.

وقال السباعي اليوم الأحد إن هذه الطفرة حدثت في مزارع قطاع الإنتاج بمحافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط والبحيرة والقليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر والوادي الجديد.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشاد بإنتاجية القمح هذا العام..مؤكدا أن وزير الزراعة أصدر توجيهاته برفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة عن طريق رفع كفاءة الموارد لرفع العائد من وحدة المساحة.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج أنه من المقرر أن يتم تسليم القمح التقاوي إلى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية والجمعية العامة للإصلاح الزراعي لطرحها للمزارعين خلال الموسم المقبل لإنتاج التقاوي المعتمدة الجاهزة للاستخدام للموسم الزراعي المقبل لمحصول القمح.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت عن أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 2 مليون فدان، كما تم توريد حوالي 2 مليون طن لوزارة التموين.

جدير بالذكر أن مساحة زراعة القمح هذا العام بلغت حوالي 3.4 مليون فدان وإنتاجية المحصول تبشر بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة والتقاوي الجيدة والالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت وزارة الزراعة بإصدارها بصفة دورية، بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي كانت تواجههم على أرض الواقع.

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