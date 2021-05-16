Advertisements

ماريان صالح.. مهندسة تدير أهم مشروع للعسكرية المصرية

الأحد 16/مايو/2021 - 06:16 م
ماريان صالح
ماريان صالح
العدد الورقي
Advertisements
لم يكن يتوقع أشد المتفائلين أن تتولى شابة إدارة أهم مشروع للعسكرية المصرية الحديثة لبناء ثلاث فرقاطات بنجاح مبهر، مثلما حققته المهندسة ماريان صالح؛ لتستكمل سلسلة الإنجازات والنجاحات التى تُحققتها المصريات فى جميع المجالات، ليكن قدوة وملهمات، ويمنحن الأمل للأجيال الصاعدة.

كتبت ماريان صالح اسمها بحروف من ذهب بعد إدارتها لهذا المشروع العسكرى الضخم؛ لبناء ثلاث فرقاطات، ورغم صغر سنها، حيث إنها فى الثلاثين من عمرها، إلا أنها تُحقق المهمة بنجاح.

درست ماريان صالح فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وسط طموحات بأن تُحقق إنجازات كبيرة بعد التخرج، إلا أنها لم تكن تتخيل على الإطلاق أن تكون مديرة مشروع الفرقاطة الثالثة بشركة ترسانة الإسكندرية.

تعاقدت «ترسانة الإسكندرية» وهى إحدى الشركات التابعة لـ«جهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة»، مع ماريان صالح عام 2015، لرغبتها فى بناء مشروع الفرقاطة بأياد مصرية من الشباب، وكانت البداية بعدد قليل من الشباب، الذين تلقوا تدريبات فى فرنسا بعد ذلك، ووصل عددهم الآن إلى 115 مهندسة فى جميع مجالات وقطاعات الشركة.

الفرقاطات الثلاث تحمل أسماء بورسعيد، المعز والأقصر من طراز Gowind2500، والتى تُلقب بـ«القاتل الصامت»، حيث تعمل فى المياه الزرقاء ومنظومات التسليح وإدارة النيران والحرب الإلكترونية الموجودة بها تجعلها تواجه التهديدات الجوية والغواصات والقطع البحرية الكبيرة. لم تخذل ماريان المسئولين الذين وضعوا ثقة كبيرة فيها، وحققت نجاحًا كبيرًا، بعدما تمكنت من إنجاز مشروع عسكرى ضخم وحساس بشكل مبهر، لتُثبت للجميع أن مصر تستطيع البناء والتطوير فى كافة المجالات، وتكون ملهمة لجيل ناشئ من الفتيات.

وتمكنت ماريان وكتيبتها فى جعل مصر أول مصنع ومشغل الأجنبى لهذه القطع البحرية، وذلك بعد استيعابهم النظم التكنولوجية المعقدة لبناء أول سفينة حربية منذ مسيو سيريزى والحاج عمر الإسكندرانى وقت محمد على الكبير.

وخرجت الفرقاطة بورسعيد إلى النور بكفاءة كبيرة خلال مدة قياسية، لتكون بداية مثالية لكتيبة ماريان صالح وغيرها من الشباب القادر على بناء مستقبل واعد من خلال المشاريع القومية، ومنها؛ أنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية.

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام وست بروميتش (فيديو)

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 18 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

السودان يلاحق تنظيم الإخوان (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل إصابة نجم الأهلي التي أبعدته عن مواجهة صن داونز

منذ 41 دقيقة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

04:41 م

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله