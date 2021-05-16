Advertisements

الأوليمبي يخطف فوز غالي من أنياب بلدية المحلة

الأحد 16/مايو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
شادي محمد
Advertisements

حقق فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي فوز غالي وثمين على حساب نادي بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على أستاد عز الدين يعقوب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

وأختار أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي تشكيلة فريقه كالأتي: عمرو علي، عبدالله عيد، محمود أحمد، مصطفى جميل، كاظم محمد، أحمد غريب، طة إبراهيم، محمد رجب، نادي حسين، أحمد عيد، لوافسبردي.

بينما أختار رمضان السيد تشكيل فريق بلدية المحلة كالتالي: مؤمن جاد، أحمد محمود، محمد عبد المنصف، أحمد ربيع، هشام محمد، حسام حسن، رجب رمضان، كريم أشرف، عمار محمد، محمود ربيع، أجييار أبيو.

وتقدم لنادي الأوليمبي مروان شاهين وتعادل لنادي بلدية المحلة عمار شرف الدين، قبل أن يخطف حسين حمدي مهاجم الفريق السكندري هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وأدار اللقاء تحكيمياً حكم ساحة محمد الغازي ويعاونه كلاً من محمد صلاح مساعد أول وكريم أحمد حسين مساعد ثاني، والحكم الرابع كريم الجبالي.

جدير بالذكر أن بهذا الفوز أرتفع رصيد نادي الأوليمبي إلي 38 نقطة جمعهم خلال 21 مباراة بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 39 نقطة جمعهم خلال 21 مباراة أيضاً.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 18 ساعة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إصابة نجم الأهلي التي أبعدته عن مواجهة صن داونز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ ساعتين

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

السودان يلاحق تنظيم الإخوان (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 16 ساعة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام وست بروميتش (فيديو)

منذ 37 دقيقة

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

04:41 م

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله