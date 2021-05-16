الأوليمبي يخطف فوز غالي من أنياب بلدية المحلة





وأختار أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي تشكيلة فريقه كالأتي: عمرو علي، عبدالله عيد، محمود أحمد، مصطفى جميل، كاظم محمد، أحمد غريب، طة إبراهيم، محمد رجب، نادي حسين، أحمد عيد، لوافسبردي.



بينما أختار رمضان السيد تشكيل فريق بلدية المحلة كالتالي: مؤمن جاد، أحمد محمود، محمد عبد المنصف، أحمد ربيع، هشام محمد، حسام حسن، رجب رمضان، كريم أشرف، عمار محمد، محمود ربيع، أجييار أبيو.



وتقدم لنادي الأوليمبي مروان شاهين وتعادل لنادي بلدية المحلة عمار شرف الدين، قبل أن يخطف حسين حمدي مهاجم الفريق السكندري هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.



وأدار اللقاء تحكيمياً حكم ساحة محمد الغازي ويعاونه كلاً من محمد صلاح مساعد أول وكريم أحمد حسين مساعد ثاني، والحكم الرابع كريم الجبالي.



جدير بالذكر أن بهذا الفوز أرتفع رصيد نادي الأوليمبي إلي 38 نقطة جمعهم خلال 21 مباراة بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 39 نقطة جمعهم خلال 21 مباراة أيضاً.

حقق فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي فوز غالي وثمين على حساب نادي بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على أستاد عز الدين يعقوب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.