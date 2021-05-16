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موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 16/مايو/2021 - 06:20 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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حقق النادي الأهلي فوزاً مهماً على منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما ليلة أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد.

دوري أبطال إفريقيا

وسجل أهداف الأهلي في مرمى صن داونز بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اللاعب طاهر محمد طاهر في الشوط الأول، بعد مجهود فردي من جهة اليسار حيث صوب تصويبة قوية على يسار حارس الفريق الجنوب إفريقي.

مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

وعزز الأهلي فرصه في التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بإحراز الهدف الثاني له عن طريق لاعبه صلاح محسن بعد تمريرة دقيقة من جونيور أجاي في الشوط الثاني.

موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستلعب قبل مواجهة الأهلي النارية مع نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز في السطور التالية:

ويواجه الأهلي فريق صن داونز في إياب ور الربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق الـ22 من مايو 2021، في تمام الساعة الـ3 عصراً.

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي مباراة إيادب الربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو صاحب الفرصة الأكبر في التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث انتهت موقعة القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

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