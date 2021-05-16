الرجاء يفرض التعادل على دكرنس في القسم الثاني



حسم التعادل السلبى مواجهة دكرنس والرجاء التى إنتهت قبل لحظات ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثالث بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى.



بدأ دكرنس بتشكيل أساسى مكون من:

أحمد ربيع ، عماد حلمى ، أحمد جمال ، محمد حموده ، أحمد حاتم ، مؤمن سمير ، محمد فوزى ، مصطفى محمد ، إبراهيم سليمان ، عمر عزت ، محمد رمضان "حله"



بينما جلس على مقاعد بدلاء دكرنس لمباراة اليوم :

عمر ساجد ، محمد نبيل ، شام أحمد ، أحمد جمعه ، حميده على ، عادل فكرى ، محمد أسامة ، عمرو إيهاب ، جمال ضياء



فيما بدأ الرجاء بتشكيل مكون من:

أحمد أبوالسعود ، سعيد أحمد ، محمد إسماعيل ، عزالدين خميس ، محمد سعيد ، چون سيلا ، إبراهيم جمال ، عمر محمود ، خالد عطية ، رزق عبدالحليم ، سعيد السيد



بينما جلس على مقاعد بدلاء الرجاء لمباراة اليوم:

محمود حربى ، حسين سمير ، محمود سمير ، إسلام كمال ، سعد كامل ، طارق محمد ، محمود رأفت ، عبدالحميد فؤاد ، أمير صابر.



وأهدر دكرنس الفوز فى اللحظات الأخيرة بعدما أهدر لاعبه إبراهيم سليمان ركلة جزاء ليرفض دكرنس الهدية وينتهى اللقاء بالتعادل السلبى دون أهداف.



التعادل رفع رصيد دكرنس للنقطة 29 ليحافظ على المركز السادس بينما إرتفع أيضا رصيد الرجاء للنقطة 27 ليحافظ هو الأخر على المركز السابع خلف دكرنس.