على الرغم من تجديد عقده مع السد .. برشلونة يتفاوض مع تشافي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استمرار مفاوضات بين إدارة برشلونة الإسباني وتشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري وأسطورة الفريق الكتالوني من أجل تدريب البرسا في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ذلك جاء على الرغم من إعلان السد القطري تجديد عقد تشافي منذ أيام قليلة حتى صيف 2023.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة وتشافي تجرى بحذر احترامًا لرونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة على علم بمفاوضات الإدارة مع تشافي هيرنانديز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تشافي يتفاوض مع خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن تفاصيل العقد وسيجتمع الطرفان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تشافي يتواصل أيضًا مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة من أجل التخطيط للموسم المقبل بما في ذلك مستقبل القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.