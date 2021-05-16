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أهلي 2003 يهزم الزمالك في بطولة الجمهورية

الأحد 16/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى فريق ٢٠٠٣ لكرة القدم بالنادي الهزيمة من الأهلى بنتيجة هدف دون رد ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم ١٥ من بطولة الجمهورية للناشئين.

وانتهي الشوط الأول من المباراة بدون أهداف.

وخاضالزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد نادر السيد في حراسة المرمى، ومحمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محيي جمعة في خط الدفاع، وطارق علاء ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي ، عبدالله محمد في خط الوسط، وعلي ياسر في خط الهجوم.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول ولم يتم احتساب ضربة جزاء واضحة للاعب عبدالله محمد في الدقيقة ٢٣ من الشوط الاول بعد عرقلة اللاعب داخل منطقة الجزاء ، وفي الشوط الثاني سجل الأهلى هدف في الدقيقة ٦ عن طريق عرضية سكنت شباك الزمالك ، وسيطر بعدها أبناء ميت عقبه وضاعت اكثر من فرصة محققة .

ويقود الزمالك أحمد عبد الرءوف مديرا فنيا، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول أحصائي علاج طبيعي.

وبعد هذه الخسارة توقف رصيد الزمالك عند ٣٢ نقطة في صدارة الترتيب ، وارتفع رصيد الأهلى إلى ٢٧ نقطة .

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بطولة الجمهورية أهلي 2003 يهزم الزمالك في بطولة الجمهورية أهلي 2003 يهزم الزمالك

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