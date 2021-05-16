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الرئاسة: لهذا السبب حرص ماكرون على دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في قمة دعم السودان (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 06:31 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الفاعلتين اللتين سيشارك فيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لفرنسا هامتين للغاية، حيث تتعلق إحداهما بدعم السودان في هذه المرحلة الهامة.
 
وأشار "راضي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، مساء الأحد، إلى أن السودان اليوم يشهد تطورات كبيرة جدا خاصة رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منوها بأن دراية الرئيس السيسي بالشأن السوداني كانت محل تقدير من الرئيس الفرنسي ولهذا حرص على دعوة الرئيس المصري للمشاركة في القمة المتعلقة بالسودان.

وأوضح ان قمة دعم السودان ستتناول 3 محاور، منوها بأن مصر والسودان يربطهما باع طويل من العلاقات الأخوية والاستراتيجية، حيث أن مصر والسودان يجمعهم عدد كبير من اللجان المشتركة لذلك فأن المجتمع الدولي في انتظار اسهامات مصر بقيادة الرئيس السيسي في هذه القمة.


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ماكرون السودان الرئيس السيسي

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