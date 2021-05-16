بسام راضي يكشف ملامح وأهمية الدور المصري لدعم السودان في مؤتمر باريس (فيديو)





قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن مصر شاركت في جميع الفاعليات الخاصة بدعم السودان سواء على المستوى الثنائي أو المستوى المتعدد الأطراف، لافتَا إلى أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وأخوية وقوية جدًا.وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد أن مصر قامت بدعم الحركة السياسية في السودان خلال السنوات الاخيرة، وعملت على دعم الخرطوم في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن مؤتمر دعم السودان الذي سيعقد غددا في فرنسا له اهمية كبيرة، خاصة ان المؤتمر ستتناول العديد من المحاور مثل الترحيب بالخرطوم كعضو فاعل في المجتمع الدولي بعد عزلته خلال العقود الماضية.ولفت إلى أن المؤتمر يعمل على دعم السودان اقتصاديًا، خاصة في القطاعات الاساسية مثل القطاع الزراعي والطاقة والبنية الاساسية والنقل، وسيتم العمل على إعادة جدولة الديون السودانية لدى المؤسسات المانحة، وهذا من شأنه أن يدعم اعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، ومن ثم دفع الأمور إلى الأمام.