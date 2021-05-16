Advertisements

بسام راضي يكشف ملامح وأهمية الدور المصري لدعم السودان في مؤتمر باريس (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن مصر شاركت في جميع الفاعليات الخاصة بدعم السودان سواء على المستوى الثنائي أو المستوى المتعدد الأطراف، لافتَا إلى أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وأخوية وقوية جدًا.

وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد أن مصر قامت بدعم الحركة السياسية في السودان خلال السنوات الاخيرة، وعملت على دعم الخرطوم في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن مؤتمر دعم السودان الذي سيعقد غددا في فرنسا له اهمية كبيرة، خاصة ان المؤتمر ستتناول العديد من المحاور مثل الترحيب بالخرطوم كعضو فاعل في المجتمع الدولي بعد عزلته خلال العقود الماضية.

ولفت إلى أن المؤتمر يعمل على دعم السودان اقتصاديًا، خاصة في القطاعات الاساسية مثل القطاع الزراعي والطاقة والبنية الاساسية والنقل، وسيتم العمل على إعادة جدولة الديون السودانية لدى المؤسسات المانحة، وهذا من شأنه أن يدعم اعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، ومن ثم دفع الأمور إلى الأمام.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس يوم الإثنين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ 37 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 16 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

السودان يلاحق تنظيم الإخوان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل إصابة نجم الأهلي التي أبعدته عن مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

04:41 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله