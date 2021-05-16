فوز الأوليمبى وأبو قير والحمام وتعادل فاركو والحرس بمجموعة بحرى

أسفرت نتائج الجوله الحادي والعشرون للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى عن اتعادل فريق كفر الشيخ مع فريق فاركو بهدفين لكل منهما .



انتهى الشوط الأول بتقدم كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف تقدم فاركو بهدف محمود مسعود في الدقيقة 10 وتعادل أحمد كفته في الدقيقة 35 واضاف هادى رياض الهدف الثاني في الدقيقة 40 وأدرك على بهيج هدف فاركو الثاني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

فوز فريق أبو قير على فريق المالية بثلاثية مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم أبو قير بهدفين نظيفين سجلها يايا كونيه في الدقيقة 5 ومصطفى بهاء في الدقيقة 8 واضاف مصطفى

بهاء الهدف الثالث لأبو قير والثاني له في الدقيقة 23 من الشوط الثاني وتمكن المالية من تسجيل هدفين عن طريق عوض ايمن وأحمد مبروك

تعادل فريق دمنهور مع فريق بنى عبيد بهدف لمثله تقدم دمنهور بهدف سجله رياض حسين في الدقيقة 16 وتعادل عادل جمال لبنى عبيد في الدقيقة 30 من الشوط الثاني

تعادل فريق بيلا على فريق الجزيرة بثلاثية لكل منهما تقدم بيلا بهدف سجله محمد أشرف في الدقيقة 29 وتعادل أحمد عبد العال الجزيرة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني واضاف أحمد العباسى الهدف الثاني الجزيرة في الدقيقة 15 وتعادل حسين انور زيكا لبيلا في الدقيقة 20 وتمكن حامد حمدان من تسجيل الهدف الثالث للجزيزة في الدقيقة 28

وأدرك الدسوقي مسعد هدف التعادل في الدقيقة 38

تعادل فريق حرس الحدود مع فريق سبورتنج بهدف لمثله تقدم حرس الحدود بهدف وليد عادل في الدقيقة 7 من الشوط الثاني وتعادل

العربى جمال لسبورتنج في الدقيقة 40 من الشوط الثاني

فوز فريق الحمام على فريق المنصورة بهدف دون رد سجله احمد عظيمة في الدقيقة 38 من الشوط الثاني

فوز فريق الأوليمبى على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف تقدم الأوليمبى بهدف مروان شاهين في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل عمار شرف الدين في الدقيقة 40 وأدرك

حسين حمدي الهدف الثاني لفريق الأوليمبى في الوقت الضائع.

إهدار فريق دكرنس الفوز بعد تعادله مع فريق الرجاء بدون أهداف بعد أن إهدار إبراهيم سليمان ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع من الشوط الثاني

ترتيب المجموعة

1-فاركو44 نقطة

2- الحرس 42 نقطة

3- الأوليمبى 37 نقطة

4- البلدية 36 نقطة

5- أبو قير 33 نقطة

6- دكرنس 29 نقطة

7- الرجاء 27 نقطة

8- سبورتنج 26 نقطة

9- دمنهور 25 نقطة

10-المنصورة24 نقطة

11- الحمام 22 نقطة

12- المالية 21 نقطة

13- الجزيرة 20 نقطة

14- كفر الشيخ 20 نقطة

15 بيلا 15 نقطة

16- بنى عبيد 14 نقطة