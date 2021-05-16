متحدث الرئاسة: نقاش معمق بين "السيسي" و "ماكرون" حول ما يحدث في فلسطين (فيديو)









قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن فرنسا كانت حريصة على توجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر باريس الخاص بدعم السودان، خاصة أن العلاقات المصرية السودانية شديدة الخصوصية.وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الاقتصاد الافريقي تأثر بشكل كبير من أزمة كورونا، والتعافي من تداعيات هذه الجائحة، والحصول على اللقاحات، سيتم فتح النقاش فيها في القمة التي ستعقد غدَا في باريس.وأضاف أن مؤتمر باريس سيعقد غدًا قصر الإليزيه، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتبر شريك تنموي واستراتيجي كبير لمصر، فالاستثمارات الفرنسية في القاهرة ضخمة جدا، فهناك 160 شركة كبرى تعمل في جميع المجالات في مصر.ولفت إلى ان مؤتمر باريس سيشهد نقاش معمق بين الرئيس السيسي ونظره الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفع العلاقات المصرية إلى الامام، وبحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، خاصة بعد التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية.