الرئاسة: قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية تستهدف مساعدة الدول الأفريقية في الحصول على لقاحات كورونا (فيديو)



وأشار "راضي"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، مساء الأحد، إلى أن هذه القمة تركز على حشد الموارد والتدفقات الاستثمارية للدول الأفريقية من أجل دفع النمو الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأزمة في أفريقيا، بالإضافة إلى مساعدة الدول الأفريقية في الحصول على لقاحات كورونا.



وأضاف أن مصر كان لها رؤية واضحة جدا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تولي مصر رئاسة القمة الأفريقية في 2019، حيث تم وضع خطوط عريضة وحددت الموضوعات ذات الأولوية للعمل بها.



قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في قمة "دعم الاقتصاديات الأفريقية" خلال زيارته إلى فرنسا، خاصة وأن أزمة كورونا أسفرت عن تداعيات خطيرة على الاقتصاديات الأفريقية.