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الحكومة تتابع سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة للجمهورية الثانية

الأحد 16/مايو/2021 - 06:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي - كريم وزيري
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تستعد الحكومة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة التنفيذية وإحدى الشركات المتخصصة، لإقامة احتفالية ضخمة إيذانا بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ونقل موظفى الوزارات والهيئات الحكومية إليها خلال الفترة المقبلة. 

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لقاءات مع الشركة المنفذة للاحتفال وعددا من وزراء الحكومة لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، تزامنا مع بدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، واختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية. كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة سارى العلم، وغيرهما من المناطق، وقام بتنفيذ جولة داخل العاصمة الإدارية لتحديد المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية، تمهيدا لاستكمال الترتيبات اللازمة قبل عرض التصورات المطروحة على رئيس الجمهورية.

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