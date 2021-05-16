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عاجل - تأجيل مباراة الزرقا مع كوكاكولا في القسم الثاني
الأحد 16/مايو/2021 - 06:46 م
رأفت أمين
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قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزرقا مع كوكاكولا التي كانت مقررة عصر الإثنين بملعب أهلي فارسكو بالجولة الـ 22 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .
وجاء قرار لجنة المسابقات بتأجيل المباراة بسبب رفض الجهات الأمنية في دمياط تأمين مباريات الزرقا في ملعب فارسكو .
وأعلنت اللجنة عن إقامة اللقاء يوم الخميس 31 مايو الجاري على ملعب رأس البر .
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