شاهد لحظة دهس 6 من قوات الاحتلال على أيدي فلسطيني واستشهاده

تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات التي تلت عملية الدهس بحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس، فيما استشهد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال محيط المنطقة بالكامل، وأبعدت المتواجدين عن المنطقة، وهددت الطواقم الصحفية بإلقاء القنابل باتجاههم في حال عدم مغادرتهم المنطقة.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة في محيط حي الشيخ جراح، لإبعاد المتواجدين عن مدخل حي الشيخ جراح.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها الشرطية على كافة مداخل حي الشيخ منذ حوالي 10 أيام، وتمنع الوصول إلى شارع "كرم الجاعوني" والذي يضم المنازل المهددة الإخلاء لصالح المستوطنين، وتفرض القيود على الحركة بالشارع.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أن 7 من عناصر ما يسمى حرس الحدود أصيبوا بجروح اثنان منهم وصفت جروهم بالمتوسطة، بعد أن داهمهم فلسطيني بسيارته في الشيخ جراح.

وأضافت بأن الجنود اطلقوا النار على الفلسطيني وأنه أصيب بجروح، لم تتضح طبيعتها بعد.