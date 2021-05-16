العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 16/مايو/2021 - 06:44 م الفجر Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي منذ حوالي 9 ساعات المنافسة تشتعل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي منذ 19 دقيقة بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو) منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز منذ حوالي 19 ساعة مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 6 ساعات السودان يلاحق تنظيم الإخوان (فيديو) منذ ساعة و نصف عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي منذ حوالي 4 ساعات أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا منذ حوالي 16 ساعة بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس يوم الإثنين منذ أقل من ساعة نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية منذ يومين الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش" منذ ساعتين و 40 دقيقة قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة منذ حوالي 5 ساعات شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا منذ 43 دقيقة موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز منذ يومين "طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور) منذ حوالي 22 ساعة Advertisements