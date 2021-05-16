



تعرف على علاج الكحة الجافة بخطوات بسيطة.. 7 طرق منزلية





يصاب البعض بالكحة الجافة في فصول السنة المختلفة للأسباب المختلفة، منها المرض الرئوي المزمن والإصابة بالانفلونزا، الإفراط في التدخين، التعرض للغبار أو الإصابة بتهيج القصبات الهوائية، وتوجد بعض الطرق المنزلية التي تعتبر علاج الكحة الجافة، منها كما ذكرها موقع «web md».





طرق منزلية تساعد على علاج الكحة الجافة





العسل

علاج طبيعي وفعاّل للكحة الجافة، حيث يعمل على ترطيب الشعب والممرات الهوائية، بالإضافة إلى ما يتمتع به العسل من خصائص مضادة للالتهاب، والتي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي.





الغرغرة بالماء والملح

يساعد في طرد أي بلغم عالق في الممرات الهوائية.





الماء الفاتر

استخدام الماء الفاتر في الغرغرة من شأنه أن يرطب الحنجرة ويقلل من السعال.





خل التفاح

يعتبر من العلاجات الفعالة للكحة الجافة، بسبب خصائصه المهدئة، ويتم مزج معلقتين كبيرتين من خل التفاح مع معلقة واحدة كبيرة من العسل، ويشرب هذا المشروب مرتين يوميا.





عرق سوس

يعمل العرق سوس كطارد للبلغم وملطف ومهدىء للحنجرة، ويساهم في إرخاء الشعب والممرات الهوائية، مما يخفف من السعال الجاف، ويتم إضافة ملعقتين كبيرتين من عرق السوس إلى كوب من الماء الساخن وتغطية المزيج لمدة 10 دقائق.





الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في طرد أي بلغم عالق في الشعب والممرات الهوائية، مما يقلل من مدة الإصابة بالكحة الناشفة ويخفف منها، إلى جانب ذلك، يساهم الزنجبيل في تعزيز عمل الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض المختلفة، ويمكن تقطيع الزنجبيل الطازج إلى شرائح صغيرة وطحنها وضع معلقة صغيرة من المسحوق في كوب من الماء، ويمكن تناوله 3 مرات يوميا.





السوائل

يساعد تناول السوائل باستمرار على ترطيب الحنجرة.