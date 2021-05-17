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9 معلومات مهمة عن عشب البوسيدونيا لحماية البيئة البحرية

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التلوث الظاهر بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو ٥٧، هو عبارة عن وجود كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية التي توجد في هذه المنطقة بشكل طبيعي وتسمى "البوسيدونيا "وليست تلوث زيتي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز المعلومات عن عشب البوسيدونيا:

١- تعد البوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica) من النباتات المستوطنة في البحر المتوسط ​ومن أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه.

٢- كما تعد واحدة من الثروات البحرية الرئيسية في المنطقة.

٣-وتسمى “برئة البحر المتوسط” لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية.

٤- تعتبر البوسيدونيا مؤشرا هاما عن جودة المياه الساحلية نظرًا لحساسيتها الشديدة للتلوث.

٥- لا يمكن أن تنمو إلا في المياه النظيفة وغير الملوثة.

٦- تمثل أهمية غذائية قصوى لمجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية الحيوانية التي تستخدم هذه الموائل كمأوى آمن للراحة والتفريخ والحضانة.

٧-كما تعتبر عنصرا هاما لمقاومة نحر الشواطئ وتثبيت التربة وكسر الأمواج.

٨- في أثناء دورة حياة هذا النبات تتجدد الأوراق والريزومات فتخرج الأوراق القديمة وتحملها التيارات والأمواج إلى الشاطئ.

٩- كما تمثل أهمية بيئية في وجودها على الساحل للعديد من الكائنات وعودتها للمياه بفعل الأمواج والرياح يساعد على زيادة الإنتاجية بعد تحللها.

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عشب البوسيدونيا بوابة الفجر الفجر

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