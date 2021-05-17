خلال أسبوع.. "البيئة" تنفي 3 شائعات بشأن التلوث الزيتي بشواطئ وموانئ المحافظات

شهد الأسبوع الحالي، عدة شائعات بشأن التلوث الزيتي في الموانئ والشواطئ بمحافظات الجمهورية، وقد نفت وزارة البيئة هذا الشأن.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز شائعات خلال الأسبوع الحالي:





تلوث بشواطئ قرى الساحل الشمالي:





أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة شكوى احد المواطنين بوجود تلوث بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو ٥٧، وعلى الفور تم توجيه لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات .





وتبين عدم وجود أي نوع من التلوث بالمنطقة، وإنما تبين وجود كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية التي توجد في هذه المنطقة بشكل طبيعي وتسمى "البوسيدونيا "وليست تلوث زيتي .





تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة





كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن حقيقة ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، وأن الميناء خالِ من أي بقع زيتية.





وشددت الوزارة على أنه فور تداول تلك الأنباء تم التنسيق مع مسؤولي البيئة بالميناء للتأكد من عدم ورود أي بلاغات عن وجود أي تلوث مع الدفع بفرق مكافحة التلوث وتمشيط المياه بالميناء، حيث أسفرت المتابعة عن عدم وجود أي آثار لأي بقع زيتية بالميناء





احتواء التلوث الزيتي شمال مدينة الغردقة





وتتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التي تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التي تتم لاحتواء التلوث الزيتي الذي ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.



