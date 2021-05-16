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أحلام تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بطائرة هليكوبتر

الأحد 16/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة أحلام صورة جديدة لها أثناء وقوفها أمام طائرة هليكوبتر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 
وظهرت أحلام مرتدية بدلة باللون الأبيض، مع حزام باللون الذهبي في المنتصف، وأكملت اطلالتها بجاكيت طويل باللونين الأبيض والأسود، مع شنطة سوداء اللون.

 
ومن الناحية الجمالية، تركت أحلام شعرها منسدلًا علي أكتافها، ووضعت مكياجا ملفتا للأنظار بالألوان الترابية، مع نظارة شمس باللون الاسود.

 

وعلقت أحلام علي الصورة كاتبة: "#أحلام2021".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها علي الصورة، كالاتي: 

ما شاء الله جميلة.
بحبك يا أم فاهد #احلام منوره بطلتك وكل عام وأنتي بخير ومن العايدين.
ملكة الفن والأناقة بلا منافس احبك.
 

جدير بالذكر أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Box  للموسيقى. 

 

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.


ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

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