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حقيقة إيقاف نجم الزمالك أمام طلائع الجيش

الأحد 16/مايو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا توجد غيابات في صفوف الفريق عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقافات.

 

أضاف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق أمس أمام إنبي هي الثانية له في الموسم الحالي.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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