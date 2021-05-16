Advertisements

نادية الجندي بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير لها عبر إنستجرام (صور)

الأحد 16/مايو/2021 - 06:59 م
نادية الجندي
نادية الجندي
Advertisements

نادية الجندي بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير لها عبر إنستجرام (صور)

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الجندي" بإطلالة شبابية، مرتدية بنطال جينز، وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة: "ملكة، قمر، انتي نجمة الجماهير، ملكة دائمًا".

نادية الجندي تتصدر محركات البحث
وسبق أن تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، محركات بحث جوجل عقب ظهورها في برنامج "أبلة فاهيتا في الدوبليكس" بعد تحدثها عن عدة أسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، منها علاقتها الوطيدة بطليقها المنتج محمد مختار، رغم انفصالهما منذ سنوات، قائلة: "كان فيه عشرة بينا، ولازم يبقى فيه رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح، ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض".


أخبار تهمك

السودان يلاحق تنظيم الإخوان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 16 ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ 43 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 19 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

المنافسة تشتعل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس يوم الإثنين

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

04:41 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله