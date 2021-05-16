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مشروع استخدام التكنولوجيا فى الأمن الغذائى ضمن أفضل 5 مشروعات عالميًا

الأحد 16/مايو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حقق مشروع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية المجتمعية الشاملة فى مجال الزراعة" الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنجازا على المستوى العالمى، وذلك باختياره ضمن أفضل خمسة مشروعات رائدة فى مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2021، والتى تعد آلية فعالة لتقييم المشاريع والأنشطة التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنمية المستدامة.

ويهدف المشروع إلى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر المعرفة الزراعية المتخصصة باللغة العربية فى مصر والشرق الأوسط بين أكثر من 21 مليون مستخدم، وإدارة قواعد معرفية متخصصة من خلال الخبراء الزراعيين، واستخدام تطبيقات المعرفة الذكية لتقديم خدمات زراعية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم جهود الدولة فى تحسين الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخل للمزارعين.

وكان المشروع قد أطلقته الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع عدد من الشركاء منهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الزراعة، ووزارة البيئة، والمركز القومى للبحوث، ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية بالسودان، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومشروع "قرية نت" التابع للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومركز بحوث التنمية الدولية.

ويتكون المشروع من ثلاث ركائز متكاملة تشمل بوابة أراضينا" http://aradina.kenanaonline.com/ والتى تعنى بترسيخ أهمية المعرفة لتنمية المجتمع، فضلا عن إنشاء آلية مستدامة لإنتاج وإدارة وتحديث المحتوى العربى المقدم فى قطاع الزراعة، ذلك بالإضافة الى تعزيز الشراكات القائمة على المعرفة وبناء مجتمع المعرفة.

ويوفر المشروع ايضا خدمة النظم الخبيرة اونلاين وهى نظام برمجى يعتمد على الذكاء الاصطناعى فى محاكاة الخبرة البشرية ومن خلاله يتم الرد علي الاستفسارات، و الإجابات والحلول لمشكلات زراعية سواء للمزارعين او للمرشدين الزراعين بشكل اسرع من اجل تحسين الانتاج الزراعى وبالتالى المساهمة فى التغلب على مشكلة الأمن الغذائى فى مصر.

كما يقوم المشروع بتشجيع تقديم تطبيقات ذكية متطورة باستخدام أحدث التقنيات فى سبيل الإدارة الذكية للمياه والتى تشمل حفظ وحماية موارد المياه الجوفية من خلال إدارة وتجميع البيانات من مستشعرات إنترنت الأشياء على آبار المناطق الحضرية المستهدفة ومراقبة وتحليل أنماط استهلاك المياه، ودعم صانعى القرار بلوحة معلومات فى الوقت المناسب للمؤشرات المهمة.

يذكر أنه جاء اختيار المشروع ضمن قائمة أكثر خمسة مشروعات تصويتا فى مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد منافسة قوية مع 360 مشروعًا رائدًا فى 18 فئة فى مجالات التنمية، ومن بين 1270 مشروعًا مرشحًا للجائزة عن فئة التعاون الدولى والإقليمي، وذلك عقب اجتيازه مراحل التصويت النهائية التى جرت عبر الانترنت خلال شهر مارس الماضي.

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