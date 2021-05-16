المنافسة تشتعل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يتصدر كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ولاعب يوفنتوس الإيطالي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي وبفارق 6 أهداف عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان.





وكان كريستيانو رونالدو سجل أمس أمام إنتر ميلان فى لقاء قوي بين الفريقين فاز به الفريق على بطل الدوري بثلاث أهداف مقابل هدفين.





جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

كريستيانو رونالدو – 29 هدفًا

2 – روميلو لوكاكو – 23 هدفًا

3 – لويس مورييل– 22 هدفًا

4 – دوسان فالهوفيتش – 21 هدفًا

5 – تشيرو إيموبيلي – 20 هدفًا

6 – سيمي – 19 هدفًا

7 – لورينزو إنسيني – 18 هدفًا

8 – دومينيكو بيراردي – 16 هدفًا

9 – لاوتارو مارتينيز – 16 هدفًا

10 – جواو بيدرو – 16 هدفًا

11 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا

12 – دوفان زاباتا – 14 هدفًا

13 – أندريا بيلوتي – 13 هدفًا

14 – ماتيا ديسترو – 11 هدفًا

15 – فابيو كوالياريلا – 11 هدفًا

16 – فرانشيسكو كابوتو – 11 هدفًا

17 – فرانك كيسييه – 11 هدفًا