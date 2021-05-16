



نادية الجندي بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير لها عبر إنستجرام (صور)





شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».





وظهرت «الجندي» بإطلالة شبابية، مرتدية بنطال جينز، وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة: «ملكة، قمر، انتي نجمة الجماهير، ملكة دائمًا».





نادية الجندي تتصدر محركات البحث

وسبق أن تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، محركات بحث جوجل عقب ظهورها في برنامج «أبلة فاهيتا في الدوبليكس» بعد تحدثها عن عدة أسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، منها علاقتها الوطيدة بطليقها المنتج محمد مختار، رغم انفصالهما منذ سنوات، قائلة: «كان فيه عشرة بينا، ولازم يبقى فيه رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح، ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».







