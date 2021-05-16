مصرع مسن صدمته سيارة أمام باب عشرين ببورسعيد

استقبل مستشفى التضامن ببورسعيد، اليوم الأحد، جثة لرجل مسن 57 عامًا، عن طريق الأهالي بعدما صدمته سيارة طائشة بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، أمام باب 20 الجمركي.



تم إبلاغ اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تم وضعة بمشرحة مستشفى التضامن وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة واستكمال التحقيق لحين استخراج تصريح الدفن.



وصرح "أيمن جابر"مسئول طوارئ بورسعيد بأن الجثة لشخص يدعي محمد أنور فؤاد الشافعي، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته نتيجة الحادث الذي تسبب في ارتجاج بالمخ ونزيف داخلي أودي بحياته قبل وصولة المستشفى.



